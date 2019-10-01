《彭博》﹕沙特阿美就上市計劃　接觸亞洲區內國營石油公司

沙特阿拉伯旗下的沙特阿美，其招股計劃正籌備中，並開始與其潛在基礎投資者進行接觸。

據《彭博》報道，包括馬來西亞國家石油公司，及中國石化集團等亞洲區內國營石油公司，成為沙特阿美上市的潛在基石投資者。

報道又指出沙特阿美及其顧問，近期就潛在投資者進行談判，接觸對象既有中國的國家主權基金及中石油集團。同時亦與阿聯酋及科威特的國有公司接觸，如阿布扎比主權基金Mubadala Investment，及來自加拿大的養老基金。

報道指出，相關討論目前仍處於初步階段，沙特阿美顧問在下周會安排部份潛在基石投資者舉行會議，又指出該能源公司希望最新在今年11月於沙特交易所掛牌。

就有報道，沙特阿美及Mubadala不予置評，而中投公司﹑中石油及中石化均未見有回應。

明年派息750億美元

另一方面，沙特阿美將籌備上市的資料上載至官方網頁，文件內指出，公司在董事會指示下，將以可持續基準，制定進取派息政策，又表示明年將會派息750億元（美元‧下同）。

文件指出，按沙特阿美的專利權計算採取累進制，油價每桶70元以下時，邊際利潤率為15%，油價在70至100元時，邊際利潤率為45%，當油價為100元以上時，邊際利潤率為80%。

此外公司貿易部門行政總裁Ibrahim Al-Buainain指出，產能已於9月25日時完全復原。被問及土日均產量是否已回復至990萬桶時，則指出目前產能已處於目標水平，甚至可能稍高於目標水平。