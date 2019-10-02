大富翁主題館將於山頂開幕　投資1億　佔地20000呎

近期來港遊客減少，為旅遊業帶來重大影響，但仍有主題館落成吸客。全球首個大富翁主題館將於10月26日在香港山頂開幕，該主題館佔地20,000呎。現場設有多個場館，為一眾大富翁迷開一開眼界。

大富翁夢想世界營運總監陳景邦指，該主題館投資1億元，其中4DX體感館投資近千萬，是他最喜歡的場館。他又指，該主題館設在太平山，主要是因為香港版大富翁，最貴地段是太平山，所以主題館設在山頂是一件十分貼題的事。

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場內容納120人 料每人待上50至60分鐘

可是以山頂廣場的租金水平，或令主題館回本難度較高；加上近日遊客減少，或多或少影響主題館的入場人次。他指出，近斯情況的確令公司預算有所改變，不過該主題館是長期投資，長遠仍是看好的，男女老少亦是該主題館的目標客戶。

據公司介紹，eftPay和BoxAsOne為主題館提供獨有門票系統，每張門票印有獨有的二維碼，市民及遊客可憑此入場，入場後亦可利用二維碼參與遊戲。同時，二維碼連接人流管理系統，進行實時場內人流控制，方便館內管理。他又指，館內可同時容納120人，料每位入場人士可在館內待上50至60分鐘，又指場內有多個自助化設備，可減少人手投放，料營運期間只需十多人在場工作人員即可。