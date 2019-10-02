《都市日報》獲日資買家提全購　今日起不再派報紙

《都市日報》社長﹑都市新聞多媒體執行主席李永康向員工發布內部通知，表示今日剛收到日本買方通知，已確定全面收購都市新聞多媒體，並會在本月內確定所有交收及重組細節，預料交易在11月底前完成。

另一方面《都市日報》從今日起不再在港鐵沿線站內派發報紙，亦會重新規劃地面上派發點，至於網絡版業務會繼續。

有關內部通告又指出，《都市日報》為配合買家業務模式及發展方向，未來業務將包括數碼媒體﹑網上購物﹑會員積分禮遇及大數據分析﹑預測等。

李永康接受《香港01》查詢時表示，有關交易金額因涉及商業機密，不便透露，又指出至本月9日起，才會再次派發報紙，日後派發點會在商場及大專等。

他又指出日後公司會多發展數碼平台，不過紙本亦會保留。至於日後會否為配合業務再增聘人手？他指出目前不少計劃，惟尚未作決定。

2002年4月創刊

《都市日報》為瑞典都市集團引入香港，為本港首份免費報章。該免費報於2002年4月創刊，在港鐵站派發。據官方數據顯示，每日平均派發量為40萬份。

在今年4月中時，《都市日報》獲日本集團入股不多於25%，並同意在今年6月30日前進行交完成審查及年計審查。

2002年4月創刊

《都市日報》為瑞典都市集團引入香港，為本港首份免費報章。該免費報於2002年4月創刊，在港鐵站派發。據官方數據顯示，每日平均派發量為40萬份。

在今年4月中時，《都市日報》獲日本集團入股不多於25%，並同意在今年6月30日前進行交完成審查及年計審查。