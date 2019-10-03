美基金合夥人稱IPO市場已變質　到了採用直接上市形式的時間？

風險投資者﹑創投基金公司Benchmark合夥人格利（Bill Gurley）指出，首次公開招股（IPO）已「變質」，是時候採用新方法。

格利日前在三藩市主持了一個約百私營企業，及風險投資公司與會的會議，期間討論了有關直接上市而非傳統IPO上市程序的好處。其後接受《CNBC》訪問時，格利指出直接上市夠提供更開放及平等的購買股票渠道，以確保基於市場的定價。

他又指出IPO對希望籌集資金的公司而言確具有吸引力，可是與會者在會議上討論了後期融資選擇。

稱多年前矽谷公司已被IPO程序破壞

格利指出早於30至40年前，矽谷的公司已遭到IPO程序破壞，在過去3年情況更進一步惡化。過往IPO程序目的是傳播﹑行銷及廣泛出售股票，現時已變成一場遊戲，只是手動將股票分配予10或15家公司而已。

透過傳統IPO程序上市的公司，需要向承銷商支付高昂費用，以發行新股及向公眾發售，若在理想情況情況下，股票掛牌後首日便會大升。格利認為有關程序將促使公司定價日益下降，可是透過直接上市形式掛牌，公司便無須支付承銷費用，當然亦無法發行新股。

傳Airbnb已聘用摩根大通及高盛協助安排公司採司直接上市盈陸股市。（視覺中國）

傳Airbnb亦擬採取直接形式上市

曾經擔任Uber董事格利指出，對採取直接上市形式的信心是來自過去20年趨勢，而非受到近期IPO表現欠佳的個案影響，又指出目前正努力這種不符公司最佳利益的事情。

過去亦有公司選擇以直接上市方式登陸股市，其中一間為網上串流音樂平台Spotify。去年4月Spotify登陸了美國股市，掛牌當日累計升幅12.9%。其中一大股東Sony就公布，Spotify上市之後出售了部份持股，料可鑊利1,050億日圓（約77.4億港元）

至於Airbnb據報亦已考慮在明年以直接上市方式掛牌，並已聘用摩根大通及高盛為顧問。