美國經濟若出現衰退點算？　聯儲局前主席伯南克稱仲有招可出

若美國再次陷入衰退，聯儲局是否仍有方法應對？作為前主席的伯南克出席論壇時指出，當局仍有招可出，又指出有關措施的效力等同於減息3厘。

伯南克預料當局擁有的非常規措施，若運用得宜，產生的效果等同於減息3厘；又透露有關措施包括買債，或可以推高通脹的新措施。若中性利率處於2.5至3%，屆時聯儲局便可以採取更多行動。

不過若中性利率持續向下，屆時聯儲局便會陷入困局。

在同一場合，經濟學家克魯曼（Paul Krugman）明言，對當局會在衰退時推出應對措施並不感到樂觀，指出迄今仍在討論當年聯儲局實施量化寬鬆措施，是否可以產生效果。

聯儲局副主席倡每次會議商討貨幣政策

另一方面，現任聯儲局副主席克拉里達指出，目前當地就業市場非常健康，消費者及經濟情況良好，認為當局可以在每次會議上逐次決定利率政策。他又指出全球經濟增長疲弱，貿易存不確定性及海外持續處於低通脹率，當局會採取適切行動，以維持低失業率及穩定通脹。

至於今年並無投票權的達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭指出，若有需要會對進一步減息持有開放態度，若待到商業信心疲態蔓延至其他領域時，便會拖得太久。他又指出是否進一步進行量化寬鬆，要待時間證明。