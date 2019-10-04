【禁蒙面法】陳茂波：政府絕對不實施外匯管制　金融市場有序運作

政府宣布引用緊急規例條例，訂立反蒙面法，市場擔心政府有機會實行外匯管制。財政司司長陳茂波在記者會上表示「絕對不會做」，指《基本法》莊嚴保證本港不實行外匯管制，引第112條當中提及「香港特別行政區不實行外匯管制政策。港幣自由兌換。繼續開放外匯、黃金、證券、期貨等市場。香港特別行政區政府保障資金的流動和進出自由。」

政府料下午宣布動用緊急法後，恒指下午即跌近500點。對此，陳茂波指金融市場有升有跌，過去數月，香港發生社會事件亦相當激烈，金融市場、股票市場和銀行體系都有秩序運作，「好平穩」，籲外界對監管有信心。

他又表明，即使香港內部經歷社會事件，和外部因貿易磨擦引致的經濟下行壓力，但核心競爭力並沒受到大的損害。他認為，只要暴力衝擊平靜下來，社會恢復秩序，市民出行不需再顧慮安全，政府會全力往外推廣香港，讓國際社會對香港客觀和現實情況有全面了解，他有信心香港仍然非常有競爭力，可以繼續吸引外來資金，和投資者來香港做生意和旅遊。

特首林鄭月娥指，香港作為國際金融中心，非常重視海內和海外投資，而企業投資需要穩定環境，故無論政府做任何工作，法治精神都很重要。她逆，現時本港法治和營商環境正受影響，政府引用緊急法有助回復穩定環境。