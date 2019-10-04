【收市總結】禁蒙面法明日凌晨生效　港股曾較高位挫557點

財經快訊
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香港政府下午3時宣布，從明日凌晨起實施「禁蒙面法」。在政府未宣布將會實施此法前，港股曾較高位大跌557點，低見25612點，至尾市時跌幅收窄至不足300點。

恒生指數收市後25821點，跌289點；國企指數收市報10147點，跌74點，成交額為683.96億元。

港鐵低收跌近2%

地產及收租股今日成為投資者沽貨對象，新鴻基地產（0016）跌2.9%，收市報110.9元，九龍倉置業（1997），收市報42.35元，跌2.3%，恒基地產（0012）跌1.8%，收市報36.2元，長實集團（1113）跌1.4%，收市報52.85元，新世界發展（0017）跌1.1%，收市報10.4元。

濠賭股亦受壓力，銀河娛樂（0027）跌2.7%，收市報48.65元，金沙中國（1928）跌2.3%，收市報35.45元，澳博控股（0880）跌2.2%，收市報7.65元，美高梅中國（2282）跌2.5%，收市報12.54元。

近期股價處於弱勢的港鐵公司（0066）今日再度低收，收市報43.65元，跌1.9%。其他公用股方面，中電控股（0002）跌1.3%，收市報81元，中華煤氣（0003）收市報15.16元，跌1.4%。

港交所友邦均低收

銀行股亦下跌，恒生銀行（0011）跌2%，收市報164.6元，大新銀行（2356）跌1.5%，收市報10.52元，渣打集團（2888）跌1.6%，收市報61.7元，恒生銀行（0011）跌2%，收市報164.6元。

金融股普遍低收，據報香港交易所（0388）被指要求在收購倫敦證券交易所計劃中，提高收購作價及增加現金比例，今日港交所低收，收市報226元，跌1.5%，友邦保險（1299）跌1.4%，收市報73.55元。

港股午後跌幅曾擴大至逾400點　失守25700點　地產及濠股捱沽
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