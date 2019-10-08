【中美貿易戰】劉鶴將率8人赴美談判

中國方面公佈新一輪貿易談判計劃，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將率團訪問華盛頓，於10月10日至10月11日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。

今次中方代表團主要成員包括商務部部長鍾山，中國人民銀行行長易綱，國家發展改革委副主任寧吉喆，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷，外交部副部長鄭澤光，工業和信息化部副部長王志軍，中央農辦副主任、農業農村部副部長韓俊，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文。

受此消息影響，10月8日A股三大股指小幅高開。上證指數漲中午收市報2929點，升0.83%；深成指數升106%，報9546點；創業板指升0.35%，報1633點。

儘管在新一輪談判前，中方已經對美國農產品開展詢價和採購，並已經成交相當規模的大豆和豬肉。但10月7日美股已經率先對不明朗的談判前景做出反應。

而本輪磋商開始的時間，為美國計劃將價值2,500億美元的中國輸美商品關稅從25%上調至30%前一周。雙方在美國提出的多項要求上一直存在分歧，一旦雙方此次談判破裂，中美達成協議的前景將愈加暗淡，屆時股市勢必會做出強烈反應。