【中午收市】港股反彈半日升171點　醫藥股及港交所彈升

內地股市在長假期後重開，滬深股市均上揚，其中深成指數更半日錄得逾1%升幅。受到內地股市造好帶動，港股早段曾升逾300點，重上26100點，惟在午市收市前，升幅已明顯收窄。

恒生指數中午收市報25992點，升171點，國企指數中午收市報10246點，升99點，成交額為471.7億元。

醫藥股今早表現強勁，石藥集團（1093）及中國生物製藥（1177）為今早表現最佳的兩隻藍籌股，石藥升5.3%，中午收市報16.84元，中生製藥升4.1%，中午收市報10.62元，復星醫藥（2196）升1.9%，中午收市報21.55元，綠葉製藥（2186）升0.7%，中午收市報5.71元。

汽車股亦獲投資者追捧，吉利汽車（0175）升2.9%，中午收市報13.56元，長城汽車（2333）升1.6%，中午收市報5.23元，惟華晨中國（1114）跑輸同業，中午收市報8.12元，跌1.3%。

香港交易所（0388）宣布放棄收購倫敦證券交易所，今早股價上揚，中午收市報232元，升2.7%。

港鐵優品360均受壓

石油及石化股方面，中國石油（0857）升2.3%，中午收市報4.05元，中國海洋石油（0883）升1.2%，中午收市報11.68元，中國石化（0386）升0.4%，中午收市報4.62元。

內銀股方面，工商銀行（1398）升1.4%，中午收市報5.23元，中國銀行（3988）升1%，中午收市報3.09元，建設銀行（0939）升1%，中午收市報5.98元。

在過去數日，多間中資銀行分行，及港鐵公司（0066）多個車站受損毀，中銀香港（2388）升0.2%，中午收市報25.95元，港鐵股價曾見1個月新低，中午收市報43.4元。分店亦受破壞的優品360（2360）及富臨集團（1443），前者半日挫逾9%，後者半日升1.7%。