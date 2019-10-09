WEF最新全球競爭力排名　點解香港4項指標排第1　都要輸畀獅城？

世界經濟論壇（WEF）公布最新全球競爭力排名，其中新加坡已取代美國成為全球最具競爭力經濟體，美國排名降至第2。至於香港排名升1級至第3名；中國排名為28。全球競爭力的經濟體為非洲乍德。

世界經濟論壇指出，香港有4項排名列第1，包括宏觀經濟﹑健康﹑金融系統及產品市場，基礎建施則排名第3。可是創新能力仍然落後於新加坡，全球排名為26，排名落後對方13級，得分亦較對方少12分。在勞工權益保障方面，香港同樣不如新加坡。

新加坡在全球競爭力指數中，有7項指標列前10名，包括基礎設施﹑醫療衛生﹑勞動力市場﹑金融制度及公共制度製量，同時當地為世界上最開放的經濟體。

世界經濟論壇最新全球競爭力排名 經濟體 排名 排名變動 得分 得分變動 新加坡 1 升1級 84.8 +1.3分 美國 2 跌1級 83.7 -1.9分 香港 3 升1級 83.1 +0.8分 荷蘭 4 升2級 82.4 不變 瑞士 5 跌1級 82.3 +0.6分 日本 6 跌1級 82.3 不變 德國 7 跌4級 81.8 跌1分 瑞典 8 升1級 81.2 跌0.5分 英國 9 跌1級 81.2 跌0.8分 丹麥 10 不變 81.2 升0.6分

創新能力最高為德國

至於今年排名第2的美國，為創新強國，其創新能力排名第2，在商業活力及尋找技術僱員這2項指標，均為第1。

作為全球創新能力最強的德國，其競爭力排名為第7，台灣為亞太區內最具創新能力的經濟體，全球競爭力則排第12。