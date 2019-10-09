WEF最新全球競爭力排名　點解香港4項指標排第1　都要輸畀獅城？

撰文：張偉倫
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世界經濟論壇（WEF）公布最新全球競爭力排名，其中新加坡已取代美國成為全球最具競爭力經濟體，美國排名降至第2。至於香港排名升1級至第3名；中國排名為28。全球競爭力的經濟體為非洲乍德。
世界經濟論壇指出，香港有4項排名列第1，包括宏觀經濟﹑健康﹑金融系統及產品市場，基礎建施則排名第3。可是創新能力仍然落後於新加坡，全球排名為26，排名落後對方13級，得分亦較對方少12分。在勞工權益保障方面，香港同樣不如新加坡。
新加坡在全球競爭力指數中，有7項指標列前10名，包括基礎設施﹑醫療衛生﹑勞動力市場﹑金融制度及公共制度製量，同時當地為世界上最開放的經濟體。
世界經濟論壇最新全球競爭力排名
|經濟體
|排名
|排名變動
|得分
|得分變動
|新加坡
|1
|升1級
|84.8
|+1.3分
|美國
|2
|跌1級
|83.7
|-1.9分
|香港
|3
|升1級
|83.1
|+0.8分
|荷蘭
|4
|升2級
|82.4
|不變
|瑞士
|5
|跌1級
|82.3
|+0.6分
|日本
|6
|跌1級
|82.3
|不變
|德國
|7
|跌4級
|81.8
|跌1分
|瑞典
|8
|升1級
|81.2
|跌0.5分
|英國
|9
|跌1級
|81.2
|跌0.8分
|丹麥
|10
|不變
|81.2
|升0.6分
創新能力最高為德國
至於今年排名第2的美國，為創新強國，其創新能力排名第2，在商業活力及尋找技術僱員這2項指標，均為第1。
作為全球創新能力最強的德國，其競爭力排名為第7，台灣為亞太區內最具創新能力的經濟體，全球競爭力則排第12。