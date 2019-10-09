中國外交部：中方「不可靠實體清單」將於近期發佈

中國外交部發言人耿爽10月8日表示，關於“不可靠實體清單”，中國商務部新聞發言人不久前介紹過，目前，“不可靠實體清單”制度正在履行內部程式，將於近期發佈。

在昨日（８日）的中國外交部例行記者會上，有記者還問及中方建立「不可靠實體清單」制度的最新進展，發言人耿爽回應：「不可靠實體清單」制度正在履行內部程式，將於近期發佈。



中國商務部新聞發言人也表示﹕「我們注意到美商務部將28家中國實體列入出口管制「實體清單」，並將繼續關注事態進展。長期以來，美方動輒根據其國內法對中國實體實施單邊制裁，此次又打著人權的幌子，將28家中國地方政府機構和中國企業列入「實體清單」實施制裁，並借機污衊抹黑中國的治疆政策，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」



新疆事務純屬中國內政，事關中國主權、安全和領土完整。在涉疆問題上，中國政府和中國人民最有發言權，不容任何國家和外部勢力干預。事實證明，中國的一系列治疆政策和舉措深得各族人民擁護，並已經取得了顯著成效。當前，新疆經濟發展勢頭良好，各民族和諧相處，社會穩定，已經三年未發生恐怖襲擊事件，這是有目共睹的。



外交部發言人強烈敦促美方立即停止在涉疆問題上說三道四，停止干涉中國內政的錯誤行徑，儘快將相關中國實體移出「實體清單」。中方也將採取一切必要措施，堅決維護中方自身利益。