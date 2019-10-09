叙福樓暫停旗下「3.5」間分店營運　黃傑龍：停業唔可以怪任何人

受反修例運動示威持續影響，多區爆發衝突，商場暫停營業，港鐵更不時突然宣佈停駛。人流減少下零售及餐飲業首當其衝。叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍，今日（9日）在社交媒體上宣佈，會暫停3間分別位於沙田新城市的「柳氏家」、旺角瓊華中心及銅鑼灣世貿WTC的「MMC牛涮鍋」的運作，同時擱置裝修剛收舖的永華麵家，「今日一日之內我哋暫停營業咗3.5間分店」

10月份3間分店生意只有平時的10至20%

黃傑龍表示，3間分店一向生意都只屬一般，過去數月亦是處於社會運動的核心區，踏入10月只有正常生意的10至20%，「能夠頂到今天已經係同事最大的努力，奈何實在係虧損得太嚴重了。」他又稱「停業唔可以怪任何人，只係我管理不佳。 中美貿易戰嚴重困擾本地經濟，港鐵經常突然提早關站，都明顯加速了問題的浮現。社會運動帶來的社會成本，我作為香港人當然願意一同承擔。」

他又稱，「我會繼續擔任公司CEO，直至同事與顧客對我嘅支持率跌破50分，絕對不會等到低過20分。懇請大家繼續指正教導 , 肯定我們將來會更加強壯, 只要今次唔死。」又建議大家先光顧小店，「今天香港整個零售餐飲業都經營極度困難，所以唔係單單我面對這個困境，大家唔需要特別嚟支持我，去都去咗小店先。」

黃傑龍宣佈暫停三間分店運作。（資料圖片）

「無辦法去規劃生意」

黃傑龍接受《香港01》訪問時指，暫時未知何時重新開業，「坦白講，睇唔到幾時重開，無辦法去規劃」。他指，示威只是其中一個客觀因素，現時好多人選擇唔出街，港鐵經常突然提早關站，「6月時生意跌幅都可控，但10月開始急劇惡化，《禁蒙面法》出咗之後最嚴重。」

他提到沒有裁員計劃，「全部同事只要願意都會繼續被聘請用，會調去其他店舖」，至於可以「捱到幾時」，他亦說無法估計，「未來太多不確定性，尋日（8日）平靜啲，生意好番啲，之後都要睇成件事走向。」目前公司已經不會再請「炒散」，全職員工若果有假期，會建議他們先放假，「以前請唔到人，同事都積落唔少假。」至於會否要求放無薪假，亦要視乎未來的情況。

黃傑龍宣佈，暫時擱置裝修剛收舖的永華麵家門店。（資料圖片）

冀業主未來6個月減一半

他在社交網中提到，「6月至今暫時只有兩個舖業主同意減租，雖然減幅是很少（幫助極微）但係我內心都好感激佢哋，因為只講合約精神的話其實佢係一毫子都唔需要減嘅。」他在訪問中呼籲，希望業主考慮減租，「好似政府咁，未來6個月減一半，紓緩業界困難」以減低業界結業壓力，「生意額都唔夠畀租金同人工，如果有裁員，出現失業大軍，會成為新的社會不穩因素。」

問到現時的社會事件應如何解決，他應該責任在於政府身上。他指，「示威者冇話代表我，我無資格評論」，而政府則有責任服務市民，政治問題要政治解決，但實際方法仍要留待政府提出。