【開市快報】恒指高開278點　平保揚近2%　魯大師續飆3%

撰文：文顥宗
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市場憧憬中美貿易談判重啟有助緩和兩國緊張關係，美股三大指數齊齊向好，道指收市升150點（0.57%），收報26496點，道指亦升18點（0.64%），收報2938點。港股跟隨外圍反彈，恒指開市報25986點，升278點（1.08%）；國企指數報10332點，升114點（1.12%）。
藍籌股開市普遍造好，騰訊（0700）升1.63%，報324元；友邦保險（1299）升0.35%，報71.95元；滙豐控股（0005）升0.96%，報58元；中國平安（2318）升1.87%，報92.8元；港交所（0388）升0.86%，報234元；領展（0823）升0.56%，報80.95元；中移動（0941）升0.77%，報65.7元；中銀香港（2388）升1.2%，報25.4元。
貿易相關股份有追捧，創科實業（0669）升2.52%，報52.8元；瑞聲科技（2018）升2.47%，報45.7元；舜宇光學（2382）升1.79%，報119.5元；萬洲國際（0288）升0.96%，報7.4元。
昨日掛牌隨即勁升2倍的內地軟件股魯大師（3601），股價繼續上升，高開3.26%，報8.88元。
Uniqlo及GU母公司迅銷（6288）公布截至8月底止全年業績，期內多賺5%至1,625億日圓（約118.6億港元），股價暫無升跌，報45.85元。