陳茂波﹕將向立會提新計劃　政府能為中小企貸款提供九成擔保

政府在今年初提出修訂「逃犯條例」，結果引發連續4個月抗議及示威活動，不少商戶生意受影響。財政司司長陳茂波指出，商經局及旅發局正致力吸引更多旅客來港，以及鼓勵市民消費，重申可以壓抑暴力，讓社會回復理性。他又透露待立法會復會後，會遞交新建議，容許中小企向銀行尋求貸款時可以獲得政府九成擔保。

陳茂波指出早前已宣布按中小企信貸保證計劃，中小企可以申請只還息不還本半年；同時會待立法會復會後，提出新的擔保計劃，日後中小企向銀行尋求貸款時，政府會提供九成擔保，相信可以有助降低銀行風險。他又指出按目前經營環境下，相信立法會議員明白到撑企業﹑保就業的重要性。

他亦透露金管局已經與銀行接觸，希望銀行不要對客戶「落雨收遮」。

他又指出會繼續留意經濟情況，若有其他紓困措施，會經考慮後適時推出，不會留待財政預算案公布時才推出。

籲業主可為商戶提供支援

被問及有關政府或會推出「港人港樓」措施時，陳茂波指出不會對傳聞作評論，下周三特首林鄭月娥便會公布施政報告，預料施政報告內會觸及土地及房屋問題。

另一方面，零售管理協會主席謝邱安儀指出，對港鐵公司（0066）為個別商戶提供臨時租金調整表示歡迎，惟期望有關安排可以覆蓋所有地鐵租戶。她亦指出目前大部份香港業主尚未為租戶提供減租，縱使明白到業主偏向推動能刺激消費的措施，以協助租戶，可是在現時市況相關刺激措施成效不大，加上租金乃是租戶其中一項主要支出，所以期望業主能安排減租或提供免租期，既讓租戶可以渡過難關，以及保就業。

她明言從事零售行業的僱員，其收入頗為依靠佣金，在目前生意大減及店舖不時提早關門情況下，對儸員收入帶來顯示。若商戶能夠獲業主減租，有助確保僱員就業。

陳茂波亦呼籲業主，可以在租金等職面為商戶提供協助。