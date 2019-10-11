中美即便簽訂匯率協定　也不會改變美元與人民幣關係

外匯專家稱，美中就算達成外匯協議，也將基本上重申中國以往已經作出過的承諾，不會改變美元與人民幣之間的關係。

《路透》今日報道，美元兌人民幣匯率問題一直是美國總統特朗普（Donald Trump）心頭的一根刺。外匯協議被市場視為本周中美貿易磋商取得進展的象徵。

美國商會稱兩國談判代表在10日舉行7月來首次高級別貿易談判時，正在研究推出一份匯率協定；協定相關內容不得而知。不過外界普遍預期，雙方將在協議中承諾不會壓低本幣匯率以獲取貿易競爭優勢。

作為20國集團（G20）的成員國，中美自2010年以來都贊同這一措辭。當時，人們普遍認為中國故意壓低其嚴格管控的人民幣匯價。但是，在2015年那次大幅貶值之後，這種干預的目的變成了主要是支撐人民幣匯價。目前尚不清楚，若中美就匯率問題達成協議，會如何改變北京的行為。美國商會的國際事務主管Myron Brilliant表示，在達成匯率協議的同時，美國很可能取消把2,500億美元中國商品的關稅從25%上調至30%的計畫。

一位美國官員證實，可能在會談中討論貨幣問題，但現在說是否將在本周就這一問題發表聲明還為時過早。在第一天的談判結束後，對談判的樂觀情緒有所提高。美國財長努欽（Steven Mnuchin）2月時就曾表示，中國副總理劉鶴在很大程度上已經同意有關匯率部分的條款措辭。但是，有關更廣泛貿易協定的中美談判在5月份破裂，使得匯率相關條款也陷入困境。