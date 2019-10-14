七國集團報告：Facebook Libra在證明足夠安全可靠前　不能發行

Facebook的天秤座數字貨幣（Libra）日前又遭遇了另外一個挫折。代表全世界最大經濟體的七國集團（G7）在一份報告指出，在證明Libra足夠安全可靠之前，該數字貨幣不能夠發行使用。

Facebook的數字貨幣Libra日前又遭遇了另外一個挫折。代表全世界最大經濟體的七國集團（G7）在一份報告指出，在證明Libra足夠安全可靠之前，該數字貨幣不能夠發行使用。

報告草案概述了這些數字貨幣帶來的9種主要風險。它還警告說，即使Libra的支持者解決了問題，這個項目也可能得不到監管機構的批准。

報告指出，像Libra這樣的數字貨幣的支持者必須遵從法律，保護消費者，並確保該數字貨幣不被用於洗錢或資助恐怖主義。

報告還補充道，具有「迅速擴張」潛力的「全球穩定幣」構成了一系列潛在問題。像Libra這樣數字貨幣被稱為「穩定幣」，它與其他加密貨幣（如比特幣）不同，因其與美元和歐元等多種法定貨幣掛鈎。

雖然與多種法定貨幣掛鈎是為了限制Libra價值的大幅波動，但報告稱，像這樣的全球加密貨幣可能會造成嚴重問題，包括影響政策決策者制定利率。

報告還提醒稱，Libra還有可能會扼制競爭，甚至，一旦數字貨幣「失去用戶信心」，還可能會威脅到金融穩定性。