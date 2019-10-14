金管局出招增港銀「放水」空間　余偉文：盡可能協助企業度過難關

金管局今日把香港銀行「逆周期緩衝資本」由2.5%，下調至2%。該局總裁余偉文在金管局網站撰文表示，經審慎考慮近期香港經濟周期的變化，決定按照機制將比率下調0.5個百分點，料可釋放約2,000至3,000億港元的額外放貸額度，期望銀行能善用這個空間，重點投放於支援中小企。

余偉文指當局將繼續與銀行業界和工商界緊密溝通，盡可能協助企業度過難關。他強調香港銀行體系穩健、資本雄厚、流動資金充裕、資產質素良好，有能力應對衝擊。

他強調，在確保銀行體系穩定的情況下，有必要、也有空間採取一些措施，在中小企融資方面提供支援。例如，在9月份透過香港按揭證券有限公司(「按證公司」)全資擁有的香港按證保險有限公司，在「中小企融資擔保計劃」的「八成信貸擔保產品」下推出容許暫時還息不還本的新紓緩措施。又例如，金管局已設立銀行業中小企貸款協調機制，成員包括金管局、香港銀行公會、九家大銀行和按證公司的代表，並會在本週內召開會議商討具體措施，讓銀行在本身信貸政策和風險管理原則容許下，加強支援中小企融資需求。

另外，對於部分銀行設施和自動櫃員機受到破壞和縱火，余偉文說銀行業、現鈔運送公司等員工犧牲假期休息時間，全力修復受毀設施，加緊為櫃員機補充現鈔，令市民在假期期間提款基本不受影響，值得尊敬和讚賞。他希望社會盡快恢復秩序，讓銀行業保持正常運作，服務企業和市民。