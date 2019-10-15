7000億債務待償　海航瘦身後危機仍存

7,000億元人民幣（1元人民幣約合1.11港元）債務待償的海航集團，傳再次大幅調整集團內部的組織架構，海航物流集團被撤銷，同時撤銷的還有科技事業部。再瘦身背後，海航集團的流動性危機仍未解。

內媒第一財經報道，根據最新下發的組織架構調整方案，海航物流集團和科技事業部也被撤銷。據了解，海航物流集團和科技事業部的部分資產，被劃轉到新成立的航空空港事業部和非航空資產管理事業部中。

同時，海航集團將由原來的「集團總部-產業集團-成員企業」三級管理機構，調整為「集團總部-成員企業」兩級管理架構，意味着原來集團總部和各產業集團、事業部的相關職能部門也要進行整合，不少職位被縮編（比如集團品牌宣傳部與辦公室合併，集團計財部與原物流集團、各事業部計財部合併等）。

伴隨着一系列組織架構的調整，又一輪人事變動將開啟。此前擔任海航集團副董事長兼總裁的張嶺不再兼任集團總裁，此前擔任海航集團副首席執行官、董事長助理的陳曉峰（陳峰之子）兼任集團總裁，不再兼任此前職務。此外，海航集團執行總裁，財務副總監，總飛行師等職務也都有變動，之後航空集團、事業部及下屬企業的編製也要進一步壓縮。

海航集團再次大幅調整集團內部組織架構。（視覺中國）

進一步瘦身的背後，是海航集團的流動性危機仍未解。

2019年上半年，海航集團虧損35.2億元，雖然一直在進行資產處置（總資產下降了8%，縮水近900億元），但上半年的資產負債率不降反升（按年增加兩個百分點到72.07%），仍有7,067.26億元債務待償。

從半年財務報告來看，海航集團仍面臨不小的還本付息壓力：截至上半年末，公司手持現金405.95億，卻需要應對超過5,500億的借款。

因此，在內部組織架構調整的同時，資產處置變現也一直在操作，並持續從上市公司「抽血」。據Wind數據統計，海航系在資本市場涉及18家上市公司，其中A股10家，港股8家。

2018年一年，海航已處置了約3,000億元資產，清理了300多家公司，刀尖主要面向金融、地產等非航空資產和業務。

進入2019年，資產處置仍在繼續，半年財務報告也顯示，由於出售部分子公司及業務，導致海航集團旗下幾乎所有業務板塊的收入和成本都出現了較大的下降。