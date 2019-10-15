周大福盈警　料半年淨溢利減少　次財季港澳同店銷售跌42%

周大福﹙1929﹚盈警，預期截至9月底止，6個月淨溢利因未變現虧損而有所減少。集團去年同期股東應佔溢利19.36億元。

未變現虧損介乎8億至10億元

周大福指出，中期淨溢利減少，主要因為近期國際金價上漲，預期期內錄得約8億至10億元的未變現虧損。集團解釋，該未變現虧損於今年9月30日尚未償還的黃金借貸合約，因按黃金市價計算而出現，主要反映確認金價變動對黃金存貨(黃金好倉)與黃金借貸(黃金淡倉)的影響之間有時間差。

不過，周大福強調，未變現虧損不會對集團的現金流量及營運構成任何重大影響。此外，與去年同期相比，倘剔除兩個期間相關黃金借貸重估的影響，周大福並不預期今年上半年的淨溢利會有重大改變。

周大福中期淨溢利減少，主要因為近期國際金價上漲，預期期內錄得約8億至10億元的未變現虧損。﹙資料圖片﹚

香港及澳門零售值按年倒退35%

另外，周大福亦公布了截至今年9月30日止3個月﹙第二財季﹚的主要經營數據。期內，香港及澳門零售值按年倒退35%；同店銷售倒退42%；同店銷售量則倒退44%。

中國內地業務方面，季內零售值按年增長4%，惟同店銷售倒退7%；同店銷售量則倒退21%。

集團表示，中國內地、香港及澳門於第二財季的銷售表現受到宏觀環境的不明朗因素以及國際金價上漲的不利影響，而香港及澳門的表現更受到高基數及香港現況的影響而導致同店銷售顯著下跌。

於9月30日，集團合共有3,490個零售點。在香港、澳門及其他市場，集團開設4個周大福珠寶零售點（其中3個位於香港及1個位於韓國），以及1個MONOLOGUE零售點。集團季內於中國內地淨開設237個零售點，包括淨開設222個周大福珠寶零售點（當中淨關閉9個直營店及淨開設231個加盟店）、7個MONOLOGUE零售點、6個SOINLOVE零售點、3個周大福鐘錶零售點，以及關閉1個HEARTSON FIRE零售點。