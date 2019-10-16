路透調查料中國今年經濟增速降至29年新低

中國將在本周五公布第三季GDP數據，路透早前一項調查顯示，分析師普遍預計2019年中國經濟增速將放緩至6.2%，並在2020年進一步降至5.9%。

路透指，此次調查中，分析師預測中國第三季度經濟按年僅增長6.1%，低於7月調查預測的6.2%，也低於第二季度增速6.2%。總體來看，這將意味著經濟增長較2018年的6.6%和2017年的6.8%進一步放緩，突顯中國面臨的國內外壓力加劇。

瑞銀中國經濟學家汪濤指出，如果2019年底和2020年初就業市場急劇惡化，2020年3月可能會加強政策支持，隨著政策措施增強並產生效果，以及加徵關稅的沖擊在2020年第一季達到頂峰，中國GDP增長率將從2020年第二季度起開始反彈。

IMF五度下調全球經濟增長預期

國際貨幣基金組織（IMF）昨天警告稱，中美貿易戰將使2019年全球經濟增速降至金融危機以來的最低水平。

IM連續第五次下調2019年全球經濟增長預期，稱由於緊張的貿易局勢損害經濟擴張，世界主要經濟體增速普遍減緩。IMF預測2019年世界經濟料增長3%，低於7月估計的3.2%；2020年預估從3.5%下調至3.4%。對2019年的預期為2009年以來的最低水平。