【施政報告2019】放寬首置人士按揭成數　800萬或以下樓可做9成

政府於施政報告推出十招幫助市民上樓，包括短、中期的支援措施，當中涉及私樓市場的措施包括放寬首次置業人士按揭成數、落實第二個「首置」先導項目等。

9成按揭貸款樓價上限 升至800萬元

行政長官林鄭月娥表示，首次置業人士可申請最高9成按揭貸款的樓價上限，將由現時400萬元提升到800萬元，而可申請最高8成按揭貸款的樓價上限則由600萬元提升到1,000萬元，後者可以包括自用樓換樓按揭。

另外，政府亦會透過於2020年第一季出售安達臣道一幅私人住宅用地，落實第二個「首置」先導項目，用賣地條款規定發展商除興建私人住宅單位外，須興建約1,000個「首置」單位，並以低於市價賣給合資格人士。

另外，政府亦宣布，透過現金津貼，為非公屋、非綜援的低收入住戶，包括輪候公屋人士，提供支援。林鄭月娥指，由於有關的研究工作需時，她將邀請關愛基金把原本在紓困措施中為上述低收入家庭提供的「一次過生活津貼」，於下個年度先後發放兩次，讓政府可以在2020年年底前完成推出恒常現金津貼計劃的研究。

放寬按保解碼︰

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首次置業人士可申請最高9成按揭貸款的樓價上限，將由現時400萬元提升到800萬元﹙資料圖片﹚

專家料樓價將有升幅

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，近年樓價升幅以倍數計，400萬元以下的單位近乎絕跡，首置客上車無望，相信放寬按揭成數措施是因應市場需求作出調整，他估計1,000萬元以下樓價物業需求增加，樓價將有升幅，特別是600萬元以下物業較受歡迎。曹德明又估計， 有壓力測試作防線，有能力人士才上車，因此對樓價風險影響不大。

中原按揭董事總經理王美鳳則表示，目前社會上首期不足是最大的上車阻力，自09年起樓按措施推出多次至今，樓價升幅已達兩倍，按保計劃調整前，上車及換樓人士可運用按保計劃之機會其實不高。今天政府公布調整按保計劃後之樓價上限貼近回市價現實水平，可重新發揮原先協助市民自置物業之作用，幫助用家以低首期上車，解決首期困難。