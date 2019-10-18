東亞聯豐料美國年底前再減息一次　內地工業違約率或續升

今年聯儲局的加息步伐稍歇，分別於7月及9月減息。東亞聯豐投資定息投資部首席投資總監曾情雯預料，美國或於年底前再減息一次，加上環球央行已先後減息，看好亞洲企業債在低息環境下的表現，但受累經濟下行等因素，內地工業企業的違約率可能繼續飆高。

明年美國息口須視乎經濟走向

曾情雯表示，雖然中美早前達成首階段貿易協議，但涵蓋範圍相當有限，亦未有提及撤回已經上調的關稅措施，估計後市將會繼續波動，而環球央行將維持目前的低息政策，估計美國聯儲局年底前可能再度減息一次，明年息口走勢則需視乎當地經濟數據而定。

曾情雯續指，在環球低息環境之下，尤其看好亞洲企業債券的表現，主要因為受貿易戰影響行業較少、信貸質素不斷改善、資金流入強勁等。她指出，年初至今亞洲企業違約率僅1%，且多屬企業個別事件，而區內企業債息率普遍高企。至於中國企業債方面，她較看好內房企業債，惟工業企業則受累於經濟下行、貿易戰及去槓桿等因素，違約率或進一步上升。

此外，該行宣布推出東亞聯豐亞洲企業目標年期基金2023，主要投資於亞洲企業債券，預料回報達4.9厘，於下周一（21日）起至11月5日接受認購。東亞聯豐投資業務發展部董事總經理盧穗欣稱，市況不穩之下，投資者今年較偏好債券基金，其中自年初至9月，固定年期的債券基金已錄得15億美元流入，預期來自零售客戶的需求將維持強勁。