國泰9月客運量按年跌7%　料下半年業績較上半年遜色

國泰航空（0293）今天公布國泰航空與國泰港龍航空於2019年9月份合併結算的客、貨運量。數據顯示，9 月份的載客量與貨物及郵件運載量較去年同期均有所下跌。

兩航空公司在9月份合共載客242.7萬次，較2018年9月下跌7.1%，乘客運載率下跌7.2個百分點至 73.6%，以可用座位千米數計算的運力則增加 9.8%。今年首九個月的載客量較去年同期上升1.3%，而運力則增加6.9%。

兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共17.2萬公噸，較去年同期減少 4.4%，運載率下跌3.7個百分點至65.5%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力上升 0.1%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為5.3%。今年首九個月的載貨量較去年同期減少 6.8%，運力上升 0.7%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌7%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，中國內地市場的表現尤受影響，原是旅遊高峰期的十一國慶假期，今年需求非常疲弱。2019 年年底前的訪港機位預訂情況仍然遠遜往年同期的水平，其中又以中國內地及其他亞洲市場的情況最為嚴重。預期2019年年底前的市場環境對國泰而言仍是艱難重重，料下半年業績將會較上半年遜色。