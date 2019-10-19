《彭博》稱We Work母企獲軟銀及摩通　提出注資方案

從事共享辦公室We Work的母公司We Company，早前已撤回上市計劃。據報獲股東之一的軟銀提出拯救計劃，惟有關拯救計劃按80億元（美元‧下同）估值進行。今年初時，We Company估值高達470億元。

據《彭博》引述消息人士指出，就有關拯救計劃的商討屬初步，條款亦可以作修改；又指出We Company正考慮分別由軟銀及摩根大通提出的注資方案，以免在下月時陷入資金緊絀情況。We Company董事局可以最快在本周末作出決定。

《彭博》指出軟銀及We Work的代表，均無作出評論。

摩通或協助We Company發債

報道指出摩通的注資方案，為向投資者發行總值50億元的垃圾債券，該行會以盡其可能方式協助發債，即摩通不向We Company承諾會提供資金。報道又指出摩通擬向100名投資者推介相關方案。

不過早前We Company宣布撤回上市計劃，已導致公司發行的債券價格下跌，孳息率高達15%。

至於軟銀的注資方案則由股﹑債混合方式進行，涉及金額為50億元，相關資金會由軟銀提供，並非來自由軟銀籌組的遠景基金。方案將會增加軟銀在We Company股權，但不會擁有大多數股權，與部份擬新購入的股份為無投票權的優先股。

由於軟銀提出的注資方案，促使We Company與軟銀擁有更深厚關係，卻會攤薄現有股東及僱員權益，預料會偏好摩通方案。