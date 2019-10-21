人行行長易綱：中國將繼續推動金融業開放

第四十屆國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議在美國舉行期間，中國人民銀行（人行）行長易綱表示，中國將繼續推動金融業開放，包括取消外資金融機構的股比限制，為中外金融機構提供平等的競爭環境。

此次會議主要討論了全球經濟金融形勢與風險、全球政策議程和基金組織改革等議題。會議指出，4月以來全球增長持續放緩，預計2019年全球經濟增速為3%。預計2020年增速將回升，但前景高度不確定。在政策空間有限、債務水平高企並上升、金融脆弱性居高不下的背景下，全球經濟面臨的風險偏向下行，主要包括貿易摩擦、政策不確定性及地緣政治風險。

會議強調，各方應實施所有恰當的政策，以化解風險、提高韌性、並支持增長。應使用財政空間來支持需求。會議呼籲減少政策不確定性並加強國際合作。

易綱表示，近年來多邊貿易體系遇到嚴峻挑戰，中方願與各方合作，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體系。中國將繼續推動金融業開放，包括取消外資金融機構的股比限制，為中外金融機構提供平等的競爭環境。中方將與各方共同努力，推動相關改革，使基金組織份額能夠客觀反映國際經濟格局的現實情況。中國高度重視與低收入國家的合作，在促進低收入國家經濟和社會發展上取得了積極成果，並與基金組織建立了聯合能力建設中心，為低收入國家提供了大量培訓。