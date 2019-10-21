【中午收市】港股倒升兼重上26800點　半日揚86點

港股再次衝破26800點。縱使上周五美國股市大跌255點，可是今早港股未受波及，早段下跌61點後，便從低位回升，曾高見26818點。今早大市上揚，受香港交易所（0388）﹑友邦保險（1299）及中國人壽（2628）強勢帶動。

恒生指數中午收市報26806點，升86點；國企指數中午收市報10570點，升30點，成交額為350.91億元。

國壽半日升逾5%

國壽發盈喜，預料今年首三季盈利可以按年增最多2倍，受到有關消息刺激，股價上揚，曾高見19.76元，創1個月新高，中午收市報19.74元，升5.2%。其他中資保險股方面，中國平安（2318）中午收市報94.65元，升不足0.1%，中國太保（2601）升2.5%，中午收市報30.2元，中國太平（0966）升1.6%，中午收市報18.1元。

友邦亦處於強勢，中午收市報76.35元，升1.3%，宏利金融（0945）升0.8%，中午收市報144元。惟同業保誠（2378）卻逆市下跌2.7%，中午收市報144元。

港交所曾創1個月新高

港交所曾創1個月新高，高見243.2元，中午收市報242.8元，升1.9%。

同股不同權股份獲納入港股通名單內，美團點評（3690）及小米集團（1810）均上揚。美團今日再創新高，高見97.1元，中午收市報96.6元，升4.2%，小米半日升4.8%，中午收市報8.96元。

豬肉股彈出 雨潤抽升逾17%

百威亞太（1876）獲納入港股通，今早曾高見31.75元，中午收市報31.5元，升4.5%，華潤啤酒（0291）升2.3%，中午收市報42.95元，青島啤酒（0168）跌1.2%，中午收市報46.2元。

豬肉股今早普遍上揚，雨潤食品（1068）升17.5%，中午收市報0.94元，萬洲國際（0288）升1.5%，中午收市報7.69元。