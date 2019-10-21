李寧9月訂貨會訂單　按年錄10%至20%增長

體育用品股李寧﹙2331﹚公布最新訂貨會訂單及運營狀況。訂貨會表現方面，以吊牌價計算，特許經銷商於2019年9月份舉辦之2020年第二季度訂貨會之李寧品牌產品訂單（不包括中國李寧及李寧YOUNG），按年錄得10%至20%低段增長。

截至2019年9 月30日止第三季度，整個平台之同店銷售按年錄得10%至20%高段增長。就渠道而言，零售（直接經營）渠道和批發（特許經銷商）渠道均錄得10%至20%低段增長，電子商務虛擬店舖業務按年增長為50%至60%中段。

季度淨增加142個李寧銷售點

另外，截至2019年9月30日止第三季度，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得30%至40%低段增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得20%至30% 高段增長，其中零售渠道錄得10%至20%中段增長及批發渠道錄得30%至40%中段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得50%至60%低段增長。

截至2019年9月30日，於中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6,564個，較上一季末淨增加142個，本年迄今淨增加220個。在淨增加的220個銷售點中，零售業務淨 減少163個，批發業務淨增加383個。

截至 2019 年 9 月 30 日，於中國，李寧 YOUNG 銷售點數量共計926個，較上一季末淨 增加54個，本年迄今淨增加133個。