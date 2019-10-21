證監會梁鳳儀︰有相當部分股份　在上市時的持股量相對集中

證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀出席Hong Kong Conference 2019: 首次公開招股的保薦人及對他們的規管（IPO Sponsors and Regulations）上發表演說。她明言，不應只著眼於首次公開招股的集資額，亦需確保上市公司的質素及買賣的流動性。對優質的首次公開招股市場所作的規管，是包括設立適當的上市公司准入門檻，監察企業融資活動，以及要求中介人秉持嚴格的操守標準。

證監指，近年有較大比例的首次公開招股的規模都相對較細。﹙資料圖片﹚

部分股份上市時持股量相對集中

梁鳳儀指出，在過去10年，首次公開招股市場的環境已經有所改變。香港依然是首選的上市地點，在過去5年的其中3年居於全球榜首。價值數十億元的首次公開招股仍然佔主導地位並得到最多的媒體關注，但有較大比例的首次公開招股的規模都相對較細。在2018年接獲的上市申請接近400宗，較2012年多逾一倍。雖然上市的數目攀升，但它們的規模比較多都是較細的。在2016年至2018年間，發行規模少於1億元的首次公開招股約佔所有首次公開招股項目總數的40至50%。相比之下，在2011年至2015年間，發行規模少於1億元的首次公開招股只佔20至30%。

梁鳯儀稱，看看那些在近年完成及規模較細的招股項目時，便會發現，有相當部分在上市時的持股量相對集中。

證監研究提升市場整體流動性

另一邊廂，香港雖然在首次公開招股集資及市值方面名列前茅，但流動性卻落後於其他主要市場。為了提升市場的整體流動性，證監會正與聯交所聯手研究可能導致成交量相對偏低的各種原因。她指出，從證監的研究及透過與持份者接觸而得出的一致看法是，本港部分的股票缺乏成交量和流動性，與該部分的上市公司及證券所認為存在的問題有關。

梁鳯儀又指，保薦人扮演重要的把關者角色。持牌保薦人公司數量的增加伴隨著首次公開招股環境的改變；持牌保薦人公司由2012年底的75家上升至今天的123家。保薦人數量的增加意味著競爭愈趨激烈，逼使收費降低。然而，保薦人必須注意，不應該任由這些趨勢令它們在盡職審查的質素方面作出讓步。保薦人在盡職審查工作方面應達到的標準，不應受到收費高低、保薦人公司大小以及資源多寡所影響。