【收市總結】港股續於26800點徘徊　全日揚60點　國泰升近2%

港股仍未有明確方向，仍在26800點附近升徘徊，尚未有突破動力。不過個別藍籌股有理想表現，其中瑞聲科技（2018）升幅逾5%，為全日表現最佳藍籌股。國泰航空（0293）亦有較理想表現，與市場傳出政府或補貼市民買機票有關。

恒生指數收市報26786點，升60點；國企指數收市報10526點，跌17點，成交額為751.84億元。

酒店股上揚 香格里拉彈逾4%

雖然在午後傳出政府將推出外遊機票，及入住酒店補貼，帶動國泰等公司股價上揚，但是最終並無公布相關措施。國泰收市報10.08元，升1.8%，中國國航（0753）升0.6%，收市報6.91元，香格里拉（0069）升4.4%，收市報7.86元，泛海酒店（0292）升1.8%，收市報0.29元。

瑞聲受惠印度銷售在當地生產的iPhone XR，全日升5.8%，收市報48.7元，惟舜宇光學（2382）跌不足0.1%，收市報115.7元，通達集團（0698）升4.9%，收市報0.64元。

濠賭股今日亦上揚，金沙中國（1928）升2.6%，收市報37.55元，永利澳門（1128）升1.9%，收市報16.08元，銀河娛樂（0027）升2.5%，收市報51.85元。

新經濟股普遍下跌 美團挫逾6%

重磅股騰訊控股（0700）今日反彈，收市報328元，升1%，遊萊互動（2022）勁升21%，收市報0.109元。可是IGG（0799）逆市下跌，收市報5.11元，跌1.4%。

新經濟股悉數回落，美團點評（3690）跌6.4%，收市報90.55元，小米集團（1810）跌1.4%，收市報8.85元，平安好醫生（1833）跌5.1%，收市報59元。