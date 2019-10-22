【SIRI對手】Google助理推廣東話版本　可語音命令手機運作

手機語音助手有助用家更方便使用手機，而Google助理廣東話版本正式在港推出。Android手機用戶將可陸續使用新版本，例如用家可對手機的Google助理語音發出廣東話指令，命令手機協助整理和提醒行程、打開相簿，以及上網搜查資料，情況類似Google版的SIRI。手機系統更新明日（23日）陸續開始。

Google香港營銷主管丁樂恩表示，Google助理將會在未來推出IOS版本，但要等待蘋果方面的審批。而整個研發團隊主要在美國進行，但有香港人程式員參與。

她又指，本地企業如csl.、KKBOX、MOOV、八達通、OpenRice及THE GULU，已利用Google助理廣東話版本，幫助用家的衣食住行需求。

未來Google Home將支援廣東話

香港語言學家歐陽偉豪指出，廣東話語句結構複雜，好像廣東話有九聲、句式變化、中英夾雜及口語，均令到背後的電腦程式非常難全部認定到所有廣東話，相信要等待整套Google系統不斷改進，才可令不同口音，不同語調，都給系統認出來。

據Google介紹，Google助理自2016年9月在美國推出英文版，至今支援30多個語言版本，在全球則有逾10億個Android裝置上使用。之不過，Google Home仍然未能支援廣東話，丁樂恩表示，Google有意在未來推出，但未有時間表。