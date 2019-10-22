瑞銀可持續投資組合首3季回報14%跑贏恒指

亞洲可持續投資（即把環境、社會和公司治理因素納入投資決策）的資產規模近年快速增長，受惠各國政府主動帶頭鼓勵。瑞銀（UBS）去年推出100%可持續性跨資產投資組合，該組合由本年初至9月底錄得14.2%的升幅，跑贏同期恒指升不足1%。

瑞銀財富管理投資總監辦公室股票分析師Carl Berrisford認為，可持續投資並非代表損害投資者回報，某程度更會提升投資者回報，舉例新興市場自金融危機以來，MSCI新興市場ESG領先指數的表現跑贏MSCI新興市場指數，原因或是新興市場政府管治傾向較差，若企業在可持續投資有良好往績，企業管治有較好水平，對投資回報有正面影響。

他估計，亞洲每年在基建方面至少投資1.7萬億美元，這些投資有助擴展綠色金融和債券市場，預計亞洲綠色債券年度發行規模會增長兩倍至1,500億美元。

該行推出全球首個高收益SDG參與型基金，將會納入該行100%可持續投資組合中。瑞銀財富管理投資產品及服務部可持續性及影響力投資顧問亞太區主管Mario Knoepfel表示，該基金投資於75至100間公司的高息債，該些公司需有能力及願意提供SDG的相關改變，為社會和環境創造正面影響。