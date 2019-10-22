政府出招資助旅遊業　國泰彈起　專家﹕今日炒風屬美麗的誤會

今日有傳港府將向港人推出機票資助，以及向旅客提供居住酒店補貼，令國泰航空（0293）和酒店股炒起。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，對有關的旅遊紓困措施詳情，將會聯同旅議會等一同再作交代。是否資助港人參加旅行團外遊時提供每人120元資料補貼，他重申現階段不作揣測，強調現時最重要「保企業、保就業」，大前題為盡量能夠協助業界能夠「搵到生意」。

信誠證券聯席董事張智威坦言，今日的炒風只屬「美麗的誤會」，相信明日這些股份會全部回落；而新一輪支援企業措施對零售租務沒有太大支援，對商戶實際作用不大，聊勝於無。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍則指，國泰和酒店股明日將調整至炒作前位置，今日國泰收市前升幅收窄，反映市場人士對政府推出相關措施有保留。短期來說，除非有甚麼消息炒作，否則這些股份上升動力不大。

張智威認為，新一輪支援企業措施只對中小型商戶有少許幫助（張浩維攝）

本港消費氣氛疲弱，社會運動持續及港鐵提早收車，導致市民外出消費意欲下降。張智威預計餐飲及零售業會「捱埋」聖誕和新年，因為聖誕是傳統旺季，有望帶動銷售表現，但新年過後，或會有倒閉潮出現。熊麗萍認為社會問題首當其衝的是零售業，特別是高檔零售，並影響到訪港旅客人次，當中零售、旅遊、酒店和航空有最直接的影響，小型店舖或有結業的壓力，但大企業就有較大機會捱過去。由於改善經營環境、消費信心需要一定時間，故投資者要審慎考慮入手與香港經濟有關的股份。

張智威覺得，恒指已由最高位33000點，跌至25000點，幾乎跌了7000點，已經反映本港現時的經濟情況，不過，美國聯儲局推出量化寬鬆（QE），對股市有刺激作用，預計恒指未來在27000點附近徘徊。他建議市民可留意友邦（1299）及領展（0823），因為這兩隻股份近月跌幅過高，預計友邦公布第3季業績時，受天津及河北石家莊新業務帶動下，保費收益將會增加；而領展旗下舖位主要是屋邨舖，社會運動對其響不太大，加上集團不時收購物業作資產增值，故對其未來股價看高一線。