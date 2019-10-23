滙豐保險稱第三季業務穩健　料本港員工數目變動不大

延燒逾4個月的《逃犯條例》風波仍未落幕，內地訪港旅客不斷下跌，影響保險業經營環境。滙豐保險行政總裁文德華表示，第三季業務表現仍然穩健，並預料本港保險業務的員工人手不會出現大變動。

較集中本地客戶

文德華指出，保監局早前已表示預期內地訪港旅客投保將錄雙位數跌幅，惟滙豐保險較集中港人客戶，而相關保險需求繼續增長，故此第三季業務表現仍然穩健。

文德華表示，亞洲屬集團的投資重點，相信本港保險業務人手不會出現大變動。（資料圖片）

滙豐控股（0005）下周一（28日）公布第三季業績，有傳集團屆時或宣布裁減1萬名員工。文德華回應指，保險業務維持增長步伐，加上亞洲屬集團的投資重點，相信本港保險業務人手不會出現大變動。

對於深圳銀保監會早前發表徵求意見稿，建議在前海設立「跨境保險創新服務中心」，容許本港保險業銷售部分保險產品及提供客戶服務，文德華稱，對所有有助服務客戶的倡議均表支持，而滙豐保險於深圳已設分支，相信可迅速回應政策轉變。

此外，滙豐保險宣布與Preferred Global Health（PGH）合作，向旗下壽險計劃「滙康」客戶，推出環球醫療關顧服務，可為患有癌症、心臟疾病及中風客戶提供個人化護理，涵蓋診斷核實及治療方案、醫生與醫生對話，以及美國醫療關顧服務。文德華稱，「滙康」自7月推出至今，已批出500張保單，平均年繳保費達到120萬元。