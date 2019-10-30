新世界與瑞穗齊助初創發展　12間公司免費用尖沙咀共享工作空間

新世界（0017）近年開發不同新業務，其中一個新業務是支持初創公司成長，從而尋找雙方的合作空間。

據公司介紹，新世界Eureka Nova與日本瑞穗銀行合作「Mizuho Crowd Brain 加速計劃」，主要向金融科技、保險科技及文化科技類共12隊初創提供支援。內容包括提供機會與日本知名企業探討業務合作，以及免費使用Mizuho Crowd Brain位於尖沙咀K11 Atelier的共享工作空間等。受惠初創包括保險科技類MediConCen 醫結及製作智能拐杖的StickU。

MediConCen 醫結創辦人楊廣榮指，或者投保人只需向醫生展示一個二維條碼，醫生即可提供保單的承保範圍。（馬健彰攝）

保險科技類初創醫結藉區塊鏈科技 令醫保理賠程序簡化

其中一隊初創是去年才成立的保險科技類初創MediConCen 醫結，藉區塊鏈科技結合所有醫療網絡、診所、受保僱員及企業，建立統一的醫療系統。該公司創辦人楊廣榮介紹，過去醫療保險理賠程序複雜，投保人如看醫生後，往往要經過一系列程序，還要經過保險代理協助去填寫賠償單，令投保人很遲才收到理賠金。

但在區塊鏈科技結合醫療保險下，或者投保人只需向醫生展示一個二維條碼，醫生即可提供保單的承保範圍，令投保人可即時有金錢上的預算，而之後理賠操作，將會由醫生與保儉公司在後台進行，理論上期間不會再需要投保人與代理再接觸。

他提到，運用區塊鏈科技的特色，令保險公司的索償工作簡化，可大大節省人手操作。據介紹，該公司於4月推出亞洲首個區塊鏈技術的醫療生態系統，連結2個醫療網絡內超過800位醫生及超過170位獨立醫生，並且有超過20萬人可以使用醫結，曾合作企業包括藍十字保險，為客戶提供醫療索償服務。楊廣榮又指，目標今年再與一間保險公司簽訂合作協議，而這次與新世界合作，可望借助對方資源，從而更容易打進日本市場。而且日後有意承造其他類型保險，如車險等。

智能拐杖較一般拐杖多出緊急求救、跌倒通報、智能暖手、智能光控及遺帶提醒等功能。 （馬健彰攝）

StickU推智能拐杖 料結合非牟利機構向長者講解功能

另外一隊初創是製作智能拐杖的StickU，聯合創辦人林鴻傑指，該公司所出產的智能拐杖只要與手機連結，較一般拐杖多出緊急求救、跌倒通報、智能暖手、智能光控及遺帶提醒等功能。

可是長者未必太懂得使用電子產品。林鴻傑指出，已盡量簡化智能拐杖的操作步驟，而且主要與非牟利機構進行合作，透過這些機構向長者講解拐杖的用途。

他提到，一枝智能拐杖售價逾2,000元，目標一年可賣出3,000枝。對於未來發展，目前StickU正在研發第二代產品，並引入5G 及 NB-IoT技術，讓StickU無須配合智能電話仍能發揮功能。但始終初創公司資源有限，所以不會等待研發出完美的產品才推出市面，而是從現有產品不斷作出改進。