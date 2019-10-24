金管局擬進行定期調查　監察銀行業過渡至HONIA進度

經歷多宗操縱醜聞後，倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）將於2021年全面停用，而本港貸款參考利率由香港銀行同業拆息（HIBOR）轉至港元隔夜平均指數（HONIA）的過渡期，亦已悄然展開。金管局昨晚（23日）公布，計劃短期內開始舉行定期調查，監察本地銀行將參考利率過渡至HONIA的進度。

擬定期向銀行業收集資訊

金管局向銀行業發出通告，表示留意到本港不少認可機構，在轉型至替代參考利率（ARR）的工作上已取得一定進展，局方為了監察情況發展，將定期向銀行收集資訊，包括其以HIBOR作為基準利率的敞口，以及轉型至HONIA的準備工作，並將會根據調查結果，對個別銀行採取適當的跟進行動。

金管局稱，香港財資市場公會已將HONIA定為HIBOR的替代參考利率，惟現時並無計劃停用HIBOR，而公會已就HONIA的技術微調展開諮詢，將盡快公布結果，呼籲銀行關注國際及本地貸款參考利率的發展，並以此作為過渡工作的考慮。

與HIBOR不同，HONIA乃基於實際交易數據計算。金管局早前已就採納HONIA作HIBOR的替代參考利率作出諮詢，惟局方多次表明無意取消HIBOR，兩個利率基準將會並存。