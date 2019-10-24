【中午收市】滙豐控股及內銀股領軍　大市半日升逾120點

撰文：張偉倫
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港股今日出現反彈，並升穿26700點。重磅股滙豐控股（0005）上揚，內銀股處強勢，成為今早大市上升動力。可是騰訊控股（0700）失守320元，限制了大市升幅。
恒生指數中午收市報26691點，升124點；國企指數中午收市報10514點，升63點，成交額為346.22億元。
滙控及渣打均上揚
兩隻在英國註冊的銀行股，近期處於強勢，滙控中午收市報61.55元，升0.6%；渣打集團（2888）升1.2%，中午收市報69.4元。
其他銀行股方面，恒生銀行（0011）升0.7%，中午收市報166.6元，中銀香港（2388）升0.6%，中午收市報27.1元，東亞銀行（0023）升1.3%，中午收市報18.72元。
內銀股今早亦獲得投資者追捧，工商銀行（1398）升1.6%，中午收市報5.59元，中國銀行（3988）升1.6%，中午收市報3.23元，建設銀行（0939）升1.3%，中午收市報6.37元，農業銀行（1288）升2.2%，中午收市報3.26元。
手機設備股反彈 瑞聲半日升4.5%
手機設備股今日紛紛反彈，瑞聲科技（2018）升4.5%，中午收市報49.05元，舜宇光學（2382）升1%，中午收市報115.2元，通達集團（0698）升1.6%，中午收市報0.63元。
可是騰訊續弱勢，限制了大市升勢，騰訊中午收市報317.6元，跌0.8%。其他與遊戲相關股方面，金山軟件（3888）升2.9%，中午收市報18.68元，IGG（0799）升1.4%，中午收市報5.06元。