香港寬頻：部分企業客戶如遇經營困難　可申請延遲找數

香港經濟正處滑坡，財政司司長陳茂波更暗示第三季經濟錄得負增長。香港寬頻（1310）持股管理人及執行副主席楊主光指出，縱使經濟出現下滑跡象，但相信寬頻上網是每個人的必需品，抗跌能力較強。

不過，的確有部分企業客戶，特別是零售業面對經營困難，若有關客戶要求延遲收款，公司可以考慮；或指出零售業客戶可考慮透過產品現金券，代替月費支付費用。

投放資源開發企業客戶市場

在談及公司業務發展時，楊主光指出，在未來一年都沒有任何收購計劃。公司已經在住宅市場站穩陣腳，未來會主力利用資源開發企業市場。

至於住宅用戶方面，他表示不預期ARPU會下跌，主要因為續約客會揀選更多服務，而選用一個費用較高的續約計劃。而這一策略亦見成效，因為公司客戶數目亦有2%增長。他認為，明年住宅用戶ARPU上升的機會率仍大於一半。

香港寬頻公司持股管理人及執行副主席楊主光表示，現時未有任何官方機構與公司接觸，要求封殺任何網站。（李澤彤攝）

未獲政府官方機構接觸 要求封殺網站

對於香港政府有可能使用緊急法禁止市民連上某部分網站，他指，公司會根據法律營運，但現時未有任何官方機構與公司接觸，要求封殺任何網站，強調公司會保障客戶資料。

對於公司與TVB 的合作，他指公司與TVB的合作合約年期達7年，現時已進行一半，暫未商討新一輪合作。