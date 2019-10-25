中國經濟有多嚴峻？　官方全方位撐民企藏玄機

中國早前公布第3季經濟增長為6%，為有絕錄以來最慢。對於中國經濟狀況，市場人士多抱持審慎態度。而《經濟日報》引中國人民大學經濟學者向鬆祚認為，實際情況更差，又稱民企投資急降是經濟增長的下行主因。

內地官方似乎也認同此理念，實施一系列撐民企措施。包括近日公佈的《優化營商環境條例》，以及發改委昨放風會深化放管服改革、放寬市場准入，試圖在經濟壓力增加下，扭轉國進民退策略帶來的經濟困境。

認為人民收入無快速增加

向鬆祚指出，5月至9月全國財政收入和企業利潤多數是負增長，人民收入也沒有快速增加，個税收入前3季度下降近3成，這些加總就是GDP，如此GDP的增速難會是6%；又認為現在還說內地經濟穩中有進，穩中向好，似乎與事實不符。

他強調，2018年各種噪音造成民營企業家信心嚴重受挫，至今沒有恢復，企業家信心不足是經濟加速下行的關鍵原因，尤其是製造業投資急遽下。他強調，目前需要像鄧小平1992年南巡那樣的重大改革舉措，才可以止住經濟下行壓力。

此外，中國財政科學研究院近日也發報告稱，中國經濟進入高成本發展階段，進一步降成本面臨著內外部風險因素迭加、減負政策空間大幅收窄、要素成本保持上升態勢等諸多挑戰。因此，報告建議政府把降成本融入到國家創新驅動發展戰略中，通過全面深化改革，以政府的制度創新帶動企業創新，形成降成本合力，可說為撐民企的新招數。

事實上，中國內地官方近日也漸明撐民企以撐經濟這道理。最為觸目的，是中國國務院總理李克強公佈《優化營商環境條例》，對中國營商環境突出缺失、窒礙難行之處提出解決辦法，被北京政壇視為李克強意志的貫徹。