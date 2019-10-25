【收市總結】平保百威季績後投資者沽貨　港股失守26700點

撰文：張偉倫
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近期港股陷入日升日跌格局，反映出投資者對後市走勢感到不明朗，亦導致日均成交額為700億元。同時投資者對企業業績或營運數據相當敏感，只要數據不及預期，便出現較明顯沽壓。其中藍籌股中國平安（2318），及上市不足1個月的百威亞太（1876），兩者公布第三季業績後即成為投資者沽貨對象。受到平保表現疲弱拖累，大市今日失守26700點。
恒生指數收市報26667點，跌130點；國企指數收市報10466點，跌66點，成交額為671.6億元。
平保挫近4% 表現跑輸大市
平保在公布季績後，投資者紛紛先行沽貨，全日跌3.9%，成為表現最差藍籌，收市報90.9元。其他中資保險股表現勝平保，中國人壽（2628）跌0.4%，收市報19.54元，中國太保（2601）跌0.2%，新華保險（1336）跌1.3%，收市報31.4元。
中資電訊股亦受壓，中國聯通（0762）跌1.5%，收市報7.98元，中國移動（0941）跌1.3%，收市報64.45元，中國電信（0728）跌1.4%，收市報3.48元。
內銀股今日回吐，中國銀行（3988）跌0.3%，收市報3.21元，建設銀行（0939）跌0.9%，收市報6.29元，工商銀行（1398）跌0.7%，收市報5.56元，農業銀行（1288）跌0.6%，收市報3.23元。
百威季績後曾大跌逾7%
重磅股騰訊控股（0700）及滙豐控股（0005）均低收，前者跌0.8%，收市報316.6元；後者跌0.3%，收市報61.65元。
百威公布第3季業績後，曾大跌逾7%，收市報29.7元，跌2.6%。此外大家樂（0341）昨日發盈警，今日股價曾失守20元，收市報20.55元，跌4.9%。