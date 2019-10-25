政府放寬按揭保險　麗展：為新盤提供優惠

政府於《施政報告》中放寬按保上限，麗新發展（0488）副主席周福安認為，政策對發展商有幫助，有助年輕人上車，不過集團暫時未有新盤推出，因此沒有受惠於相關措施。

續推售藍塘傲高層海景單位

高級副總裁林顥伊就補充，旗下位於筲箕灣的項目逸瑆，會因應政府提供傢俱或折扣優惠。另外，會繼續出售將軍澳藍塘傲餘下的20多個高層全海景單位；最快會於2021至2022年，推出觀塘恆安街住宅項目。

林顥伊指出，麗展最後在2021至2022年，推出觀塘恆安街項目。（高仲明攝）

她又指，施政報告公布後對樓市有支持，出現「小陽春」屬正常，但不是重大的利好消息，樓市前景仍要注意中美貿易戰等外圍及本港社會事件等因素。

至於經濟放緩，她認為「有危就有機」，繼續集中投中小型地皮，出價不會如以往般進取，惟若有合適地皮會積極出價。問到會否因市場購買力上升，而興建面積較大的單位，周福安表示，將視乎市場需求去決定。

有意向東南亞發展

內地方面，林顥伊表示，內地地產業務仍會主力集中於上海、中山、橫琴及廣州四個地區，未有計劃拓展內地其他市場。但有意向東南亞地區發展，當中包括新加坡，會留意住宅及酒店項目。

周福安透露，旗下兩個位於中山及上海的住宅項目，將於今、明兩年推出市場。上海五里橋項目正在等待批出預售證，預計未來數月可以獲批，預料可套現約10億元；而中山棕櫚彩虹花園第3及第4期，最快分別於明年第3季及2021年第3季推出市場，總貨值約50億元。

內地投地方面，麗新集團企業融資及投資者關係高級副總裁潘家偉表示，公司的投地策略與其他內房商不同，不會盲目投地。