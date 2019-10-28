區塊鏈獲「國家級」熱捧　全球超八成區塊鏈專利在中國

綜合中國媒體北京時間10月28日報道，在10月24日中共中央政治局就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習後，區塊鏈行業再次受到市場的廣發關注。

早在2016年12月，《國務院關於印發「十三五」國家信息化規劃的通知》中就首次提到了區塊鏈，並明確提出加強區塊鏈等新技術的創新、試驗和應用，以實現搶佔新一代信息技術主導權。

2014年開始，區塊鏈技術應用公司開始增多，到2017年進入創業高峰。如今中國的區塊鏈技術，行業內公司實力已不可小覷，2018年中國區塊鏈專利佔全球的82.1%。

據統計數據，涉及區塊鏈的問題，近兩日在深圳證券交易所被提問830次，在上海證券交易所被提問7次。另據《券商中國》粗略統計，至少已有16家公司正面承認，公司涉及區塊鏈，成功騎上最強風口。

目前在中國，區塊鏈主要可以應用於6個場景——金融服務、供應鏈管理、智能製造、公共服務、教育就業、文化娛樂。

《證券日報》的報道稱，近日在IBM公司主導的一項調查研究表明，多達62%的車企高管認為，區塊鏈將在三年內成為汽車行業的顛覆性力量，可以對改善汽車行業面臨的信息摩擦點產生巨大影響。汽車行業作為下一個大數據的主戰場，區塊鏈在汽車行業擁有強大的應用基礎，包括整車製造商、供應商、經銷商、金融機構和終端用戶在內的整個行業都存在區塊鏈機遇。