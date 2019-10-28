【中午收市】貿戰緩和適逢友邦季績發力　港股曾收復27000點

中美雙方在下月就經貿議題簽署協議機會增加，加上友邦保險（1299）公布第三季業績後股價上揚，成為今早大市曾收復27000點的動力之一。

恒生指數中午收市報26983點，升316點；國企指數中午收市報10569點，升103點，成交額為447.27億元。

友邦半日升逾4%

友邦第三季新業務價值按年增長1%，縱使近乎原地踏步，數據公布股價卻彈升逾4%，中午收市報77.9元，升幅達4.2%之餘，更創下1個月新高。同業宏利金融（0945）升0.8%，中午收市報146.6元。不過保誠（2378）卻逆市下跌，中午收市報140.4元，跌2.5%。

至於在午後公布第三季業績的滙豐控股（0005），曾高見62.3元，中午收市報62.05元，升0.6%。該行公布第三季按列賬基準的稅前溢利按年跌18%。滙控旗下的恒生銀行（0011）無升跌，中午收市報167.2元。中銀香港（2388）中午收市報27.25元，升0.2%。

小米美團均上揚 後者彈升近7%

汽車股今日獲投資者追捧，獲大行唱好的吉利汽車（0175）升4.2%，中午收市報14.78元，第三季按年多賺逾5倍的長城汽車（2333），中午收市報6.12元，升11.9%，東風集團（0489）中午收市報7.9元，升3.3%。

同股不同權股份今日起獲納入港股通名單，小米集團（1810）升1.9%，中午收市報9.23元；美團點評（3690）跌6.8%，中午收市報96.75元。

至於在上周五公布第三季業績的百威亞太（1876），今日延續跌勢，中午收市報28.7元，跌3.4%。