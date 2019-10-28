《路透》﹕分析師上調金價前景預測　料明年每盎司可觸及1537美元

金價在今年表現理想，與市場人士避險情緒高漲，及各主要央行接連降低利率有關。市場人士仍看好金價前景，預料明年每盎斯金價可觸及1,537元（美元‧下同）。

《路透》在本月中旬向40位分析師及交易員調查預估中值顯示，今年現貨金預測金價為1,402元，明年為1,537元。

在3個月前的似類調查，預料今﹑明兩年金價分別為1,351元及1,433元。

金價年內累計升幅17%

金價在今年內曾高見1,557元，從年初至今金價累計升幅為17%，或有機會創下自2010年以來最大升幅。澳新銀行分析師Daniel Hynes指出，主要央行減息﹑全球經濟前景惡化，及地緣政治局勢緊張，帶動金價上揚。

其他的原因，與央行增持黃金儲備，及民間對黃金交易所買賣基金（ETF）需求增加有關。《路透》引述巴登符騰堡州銀行分析師Frank Schallenberger指出，若央行繼續購入黃金，及聯儲局繼續減息，不排除金價將高見1,600元。

投機倉位過多成利淡因素

同為貴金屬的白銀亦獲市場人士看好，預料今﹑明兩年白銀每盎司分別為16.24元及18.13元，而3個月前的預測水平分別為15.5元及16.85元。

不過報道亦引述分析師指出，投機倉位過多，及印度與中國買家需求疲弱，加上西方買家對金條及金幣需求疲弱，均為金價的利淡因素，又預料金價將會出現短期調整。