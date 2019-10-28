習近平「加持」區塊鏈　人民幣國際化新出路？

中共總書局習近平日前指出要加快區塊鏈技術發展。《香港經濟日報》10月28日報道，中國國家外匯管理局副局長陸磊稱，中國外匯局正尋求在跨境貿易融資和宏觀審慎監管中使用區塊鏈和人工智慧。分析認為，這些關於區塊鏈的講話凸顯區塊鏈的發展重心地位。究竟為什麼中國如此重視區塊鏈？這或許與增強人民幣的國際影響力有關。

中美貿易戰爆發以來，中國當局為抵銷美國加徵關税的影響，已讓人民幣兑美元匯率貶值約15％，七月份，人民幣滑落到第六常用的國際交易貨幣，還落後加幣。有分析認為，這顯示中國欲使人民幣成為國際貨幣的願景受挫。

文章認為，目前的國際貨幣只有美元、歐元、日圓和英鎊。人民幣若想成為國際貨幣，獲得國際市場的廣泛認可和接受，則需做到以下三方面：第一，人民幣現金在境外享有一定的流通度，國際貿易中以人民幣結算的交易要達到一定的比重；第二，以人民幣計價的金融產品成為國際各主要金融機構包括中央銀行的投資工具，以人民幣計價的金融市場規模不斷擴大；第三，世界多數國家接受人民幣作為本國的儲備貨幣。

中國人民銀行數位貨幣研究所新任所長穆長春9月已透露，中國央行即將推出官方版的數碼虛擬貨幣。若成功，這將會是全球第一個發行數碼虛擬貨幣的央行。中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆指出，中國央行推出的數字貨幣有利於人民幣流通和國際化，為貨幣投放、貨幣政策制定提供有力參考。