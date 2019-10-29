調查：逾170萬港人未有購買任何個人醫療保險

繼政府於4月推出自願醫保計劃，一直受到廣泛關注。蘇黎世保險香港今天發表委託生活易於7月進行的「醫療開支意見調查」結果。調查發現，近3成（27%）受訪者未有購買任何個人醫療保險，若以政府公布的人口比例推算，便有逾170萬港人潛在醫療保障缺口。當中40%男士及33%女士表示沒有餘錢投資在醫療保險上，然而有受訪者表示寧願將金錢用作其他投資或消遣，如男士選擇買車或買樓（13%），女士則旅遊及購物（13%）。

期望醫療支出能獲全數賠償 惟實際保障存落差

調查結果顯示，約4成（35%）曾索償的受訪者沒有獲得全額賠償，當中9成自行負擔逾1成的醫療開支，主要原因為「超出每個保障項目的最高賠償限額」（57%）。而逾7成（71%）有興趣購買「自願醫保」的受訪者中，對「醫療開支能獲全數賠償」最感興趣。

索賠審批長 7成人等逾10日

調查亦指出，近5成（49%）持有醫療保險的受訪者曾向保險公司提出索償，惟逾7成（71%）人表示索賠審批通知需時10日或以上，平均長達17.6日。

該調查以網上問卷形式成功訪問842名年齡20歲或以上人士，分析港人在醫療保險上的取態及經驗，及對自願醫保的認識和看法等。