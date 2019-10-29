【新股】飛鶴明起招股　每手入場費1.01萬元　籌最多近90億元

內地嬰幼兒奶粉巨頭中國飛鶴 （6186）明起正式招股，全球發行8.93億股份，每股招股價介乎7.5元至10元，集資總額最多89.33億元 ，每手1,000股，入場費為10,100.77元。另市場有消息指，國際配售已經足額。

中國飛鵬首席執行官冷友斌，今日出席飛鶴新股記招。（黃清瑤攝）

公司嬰幼兒奶粉業務於中國市佔率為7.3%，為國內市場排名第一。集團執行董事張國華表示，公司主打高端及適合中國寶寶體質的嬰幼兒奶粉為主，未有計劃拓展海外市場。另由於高端奶粉是世界大勢所趨，未來公司會主力研發相關產品。以目前為例，900克高端嬰幼兒奶粉售價為473元人民幣。

未有引入基石投資者

近日有部份公司上市計劃擱置，中國飛鵬是次集資接近90億元。集團執行董事劉華表示，是次募股未引入基石投資者，是由於對公司業務前景充滿信心。該公司於2018年公司毛利率為67.5%。

是次集資，有近四成資金即約30.08億港元將用於償還離岸債務，兩成資金用於併購。其餘用於新建廠房、研發用途及為Vitamin World USA業務擴張提供資金。

摩根大通、招商證券國際和建銀國際為聯合保薦人。

股份將於明天（30日）至下周二（11月5日），料於13日上市。