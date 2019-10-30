瑞銀預測美股熊市將至　別期望聯儲局會出手相救

標普500指數在周一（28日）曾創下了紀錄新高，但隨着Google母公司Alphabet公布的季度業績令投資者感到失望，10月29日的市場形勢變得嚴峻起來。而在10月30日，蘋果公司和社交網絡巨頭Facebook也將發佈財報。

聯儲局（Fed）亦即將公布議息結果，市場普遍預期屆時該行將會宣布推出2019年以來的第三次減息措施。有些市場人士認為，繼10月份開局不穩之後，投資者有關美聯儲減息的預期幫助股市重建了上漲走勢。

瑞銀集團首席策略師特拉漢（Francois Trahan）周二（29日），在向客戶發出的一份報告中表示，在過去50年裏，每一次熊市都見證了標普500指數成分股公司預期盈利的實際下降。就標普500指數成分股公司的預期盈利而言，華爾街分析師平均預期的按年增長率已從2018年9月份23%的峰值下降至僅1%；與此同時，用於預測未來活動、並可為未來盈利趨勢提供線索的領先經濟指標也表明，未來將有更多的疲軟表現。

該策略師在報告中表示，歸根結底，股市最脆弱的宏觀背景是，隨着領先經濟指標呈現出下降趨勢（並推動市盈率下降），預期盈利增長轉為負值。特拉漢建議投資者不要指望聯儲局會拋出「救生索」，因就目前而言，利率和股票之間的關係是正相關的，也就是如果利率下降，股市也將隨之下跌。