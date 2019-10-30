中國商務部將出台20條穩外資新措施　續縮減負面清單

中國國務院在昨日政策例行記者會上，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文介紹，國務院常務會議近日原則通過了《關於進一步做好利用外資工作的意見》（下稱《意見》），將於近期印發。

《21世紀經濟報道》今日報道，中國商務部研究院外國投資研究所副主任郝紅梅透露，當前中國「穩外資」面臨着嚴峻的內外部挑戰，新一輪外資新政是「穩外資」的重要抓手。部分低端資本正加速流向越南等低成本國家，而高端資本也正向發達國家迴流。中國經濟的高質量發展，需要外資在研發、技術、資本、人才等方面發揮更大的作用。

《意見》從深化對外開放、加大投資促進力度、深化投資便利化改革、加大外商投資合法權益保護力度等4個方面，提出20條穩外資政策措施。《意見》要求繼續壓減全國和自由貿易試驗區外商投資准入負面清單，全面清理取消未納入負面清單的限制措施等。

首9個月利用外資額逾千億美元

郝紅梅表示，中國近年來外資負面清單不斷瘦身，目前限制措施已減至40條，不過負面清單之外，不少行業還存在着形形色色的部門規定，存在「大門開了小門未開」或是「玻璃門」的情況，新政要求全面清理負面清單外限制措施有利於切實擴大外資准入。

王受文介紹，2019年1月至9月，中國利用外資達到1,008億美元，按年增長了2.9%，利用外資的質量也持續提升。

新的《意見》對前面出台文件的落實做了更細化的規定，比如外國投資者高度關注的技術轉讓問題，新政明確要求，行政機關及其工作人員不得通過行政許可、監督檢查、行政強制等來強制或者變相強制外國投資者、外商投資企業轉讓技術。