美聯儲第三次減息後或暫停　標普500再創收盤新高

10月30日，美股三大指數集體走高，美聯儲2019年的第三次減息令投資者受到鼓舞，標普500指數再度創下收盤紀錄新高，上漲0.3％至3046.77點。道瓊斯工業平均指數收高115.27點，漲幅0.4％，報27186.6點。納斯達克綜合指數收盤上漲0.3％至8303.98點。

美股指期貨也集體上揚，道瓊斯工業平均指數期貨漲0.34%，報27133.0點；標普500指數期貨漲0.41％，報3048.2點；納斯達克100期貨指數漲0.7％，報8111.2點。

聯儲局（Fed）宣布減息25個基點至1.5%至1.75%，為2019年內第三次減息，符合市場預期。在接下來的利率聲明和美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）的發佈會中，聯邦公開委員會（FOMC）和鮑威爾都暗示將暫停減息，在確定通貨膨脹穩定上升之前也不會加息。在鮑威爾講話提及美聯儲在考慮加息之前，需要看到通脹確實顯著上揚。隨後美股上漲至當天的高點。

格蘭邁德投資的策略師雷諾茲（Michael Reynolds）認為：「預計美聯儲在12月的議息會議中將大概率不會減息。美國的通脹預期趨於降低，而且一年中大部分時間的通脹率都沒有接近2％。如果這是此時加息的主因，那麼市場將會非常興奮。」

瑞士百達資產管理則預計，美聯儲這次減息會是2019年最後一次。不過該機構認為，由於美國經濟數據將維持疲弱，所以2020年或再度減息。「市場已經大量反映減息預期。央行釋放資金這項因素不夠帶動股市，市場需要更多其他動力。」