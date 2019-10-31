【美國減息】金管局余偉文指有三點須留意　香港經濟壓力「不細」

美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘。金管局總裁余偉文上任以來，首度就美國息口作評論。

他表示，美國之後是否仍會減息，須視乎對美國經濟情況的評估，而香港貨幣市場保持穩定，港元滙率表現平穩，銀行間拆借、外滙交易及結算都正常，但就美國減息，有三點須留意。

美國利息走勢仍不明朗

首先，余偉文表示，美國減息行動，反映美聯儲認為，美國以至環球經濟仍有下行風險，原因之一是國際貿易磨擦有不確性，而香港作為開放型經濟體，受的影響亦較大，再加上本地因素，所面臨的經濟壓力亦十分大，其中中小企面對的影響明顯，因此金管局及按證公司亦已採取行動，希望銀行在資金上可更「包容」地協助中小企。

另外，他又指，美國已減息3次，但未來利息走勢不明朗，美聯儲提到現時利率恰當，但未來政策方向取決於對美國經濟展望改變的評估。

最後，余偉文亦提到，港元拆息未必一定跟美息下調，視乎港元資金供求變化，個別銀行按照本身資金結構及成本作出商業決定。他強調，香港經濟壓力「不細」，再加上環球利率走勢，以至於資產、金融市場存在不確定性，呼籲市民管理好財務風險。

香港存款變化 不應只看短期走勢

近月本港示威浪潮持續，8月本港銀行的港元存款按月大減1,110.8億元，跌幅高達1.6%。余偉文回應指，局方今日將公布最新存款數據，9月香港銀行存款量大致穩定，港元存款上升0.6%，相信與上月IPO市場較活躍有關，而年初至今港元存款亦有所上升。

他認為，存款數據受多項因素影響，市場不宜太著眼單月數字。他提到，本港未見有明顯資金外流，而香港作為不少企業的財資中心，資金流入流出屬正常，認為對於香港存款變化不應只看短期走勢。

余偉文又指，金管局理解本港中小企經營受壓，尤以零售及餐飲業壓力為甚，故此已與銀行業建構協調機制，據知已有銀行推出針對中小企貸款的安排，例如延遲還款等，局方亦會積極釐清監管要求。但他強調，目前本地銀行資產質素相當良好，壞賬率僅0.56%，與國際或香港歷史數據比較均屬低水平。

至於美國減息會否影響樓市走勢，余偉文表示本地樓價自5月高位下跌約4至5%，成交亦有所縮減，但最近兩周二手市場再趨活躍。他認為，本港樓價受不同因素影響，利率只是因素之一，其他如供應、經濟、社會氣氛均會左右樓價走勢。